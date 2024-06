Bei der Tesla-Aktie herrscht schon seit geraumer Zeit keine Partystimmung mehr. Der E-Auto-Pionier hat mit viel Gegenwind zu kämpfen. Sinkende Absatzzahlen in Europa erweisen sich ebenso als Herausforderung wie rapide dahinschmelzende Margen in China. Zum Teil sind solche Entwicklungen auf allgemeine Marktbedingungen zurückzuführen. Nach Ansicht von Kritikern ist Tesla für seine schwierige Ausgangslage aber auch ein Stück weit selbst verantwortlich.Anzeige:Tesla (US88160R1014) hat es in der jüngeren Vergangenheit versäumt, sein Portfolio mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...