United Internet hat angekündigt, nicht mehr in die Kublai GmbH zu investieren, die 95 % von Tele Columbus (TC), dem zweitgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber, kontrolliert. Nach einer Kapitalerhöhung von 300 Mio. EUR durch Kublai Anfang 2024, an der sich United Internet nicht beteiligte, wurde der Anteil des Unternehmens von 40 % auf 5 % verwässert, was zu einem Wertminderungsaufwand von 185 Mio. EUR führte. United Internet kritisierte die niedrige Bewertung, die für die Kapitalerhöhung verwendet wurde, und plant, ein Schiedsverfahren anzustrengen, das im Erfolgsfall 300 Mio. EUR einbringen könnte. Fitch stufte TC herab und warnte, dass der 2-Mrd.-EUR-Plan für den Glasfaserausbau ohne zusätzliches Kapital nicht tragfähig sei. Die Analysten von mwb research halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 28,00 fest und beziehen auch die nicht zahlungswirksame Wertminderung von EUR 185 Mio. in ihr Modell ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG





