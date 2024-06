Amazfit kommt Samsungs Galaxy Ring zuvor und bringt seinen Helio Ring auf den Markt - auch in Deutschland. Der Smartring soll mit den Smartwatches des Herstellers kombinierbar sein und sich vor allem für Sportler:innen eignen. 2024 scheint das Jahr der Smartrings zu sein. Auf Marktführer Oura kommt in den kommenden Wochen noch einiges an Konkurrenz zu. Mit Samsung könnte im Juli ein echtes Schwergewicht den Markt betreten. Über den Galaxy Ring sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...