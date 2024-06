Die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG und das InsurTech muffintech haben ihre Zusammenarbeit angekündigt. Gemeinsam wollen sie eine branchenspezifische generative KI entwickeln, die über detailliertes Versicherungswissen verfügt. Im Rahmen einer Partnerschaft verbindet die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung ihr Branchenwissen mit der Technologie und Expertise von muffintech. Ziel ist die Entwicklung einer branchenspezifische generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), ...

