Wie geht es mit Ethereum und Bitcoin weiter?

Die Zukunft von Ethereum und Bitcoin sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Ethereum war am Wochende auf dem aufsteigenden Ast, während Bitcoin in einer entscheidenden Phase feststeckt. Am Wochenende legte Ethereum um 8% zu, was das Interesse der Investoren neu entfachte. Der Preis kletterte von 3.362 Dollar auf 3.586Dollar, aktuell hat er wieder leicht konsolidiert auf 3.540 US-Dollar. Bitcoin hingegen verharrt in einer Konsolidierungszone, was auf eine bevorstehende Richtungsänderung hindeutet.

Ethereum Kurs am Wochenende, Quelle: www.tradingview.com

Nach einem Rückgang letzte Woche konnte Ethereum von einem starken Unterstützungsniveau zwischen 3.400 und 3.250 Dollar profitieren und sich erholen. Nun steht die Herausforderung an, die 3.600 Dollar Marke zu durchbrechen. Gelingt dies, könnte der Preis auf 4.216 steigen, mit Zwischenstopps bei 3.800 und 3.900 US-Dollar.

Bitcoin hinkt weiter

Bitcoin hingegen hat einen wichtigen Unterstützungsbereich bei $65.000 getestet. Letzte Woche drückten die Bären den Preis kurzzeitig darunter, aber die Bullen verteidigten die Marke energisch. Sollte diese Unterstützung halten, könnte Bitcoin auf $72.500 steigen. Ein klarer Bruch über diesem Niveau könnte neue Allzeithochs einläuten.

Ethereum ETFs - Ähnliches Potential wie Bitcoin ETFs?

Die mögliche Genehmigung des Ethereum ETF S-1 bis Ende des Sommers sorgt für Aufregung. Das Vertrauen der Investoren ist dadurch spürbar gestiegen, was den Ethereum-Preis weiter nach oben treiben könnte. Mit dem Ende des Sommers rückt die Spannung im Kryptomarkt auf diese Entwicklung und die möglichen Preisbewegungen näher.

Die SEC hat vor einigen Wochen den ETH-Spot-ETF genehmigt. Jetzt stellt sich die Frage: Wann startet er? Laut Bloomberg könnte es schon am 2. Juli 2024 losgehen. Diese Prognose stammt von Eric Balchunas, einem bekannten Analysten, der seine Einschätzung auf Twitter teilte.

https://x.com/EricBalchunas/status/1801725292404261308

Bereits am 23. Mai hat die SEC die 19b-4-Anträge von acht Unternehmen bewilligt. Damit sind sie offiziell genehmigt. Allerdings müssen für den Handelsstart an US-Börsen noch die S-1-Anträge abgesegnet werden. Gary Gensler, der Chef der SEC, deutete einen möglichen Start "irgendwann im Sommer" an.

Ein Blick auf den Bitcoin-Spot-ETF zeigt, was passieren könnte: Nach dessen Start stieg der Bitcoin-Kurs in den folgenden Wochen beachtlich an. Es ist also gut möglich, dass sich dieses Muster bei Ethereum wiederholt. Wenn der Ethereum ETF tatsächlich am 2. Juli an den Start geht, könnten wir eine ähnliche Kursrallye erleben.

Während Ethereum sich auf potenziell positive Entwicklungen vorbereitet, sorgt auch der ERC20-Token WienerAI für Enthusiasmus unter den Memecoin Liebhabern. Dieser Utility Memecoin könnte im Frühsommer starten und beträchtliches Potenzial entfalten. Das Ziel von WienerAI ist es, das Trading auf dezentralen Börsen mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu vereinfachen und deutlich rentabler zu machen.

Hier zu WienerAI und dem Presale Angebot.

WienerAI, das als erste Kombination aus Wiener, Hund und KI beschrieben wird, hat bereits während seiner Presale-Phase große Aufmerksamkeit erregt und innerhalb weniger Tage 600.000 US-Dollar eingesammelt?. Doch das hat den Token nur noch mehr unterstützt, mittlerweile hält der Vorverkauf schon knapp 6 Millionen US-Dollar im Pot.

Der innovative Ansatz von WienerAI kombiniert die humorvolle und gemeinschaftsorientierte Natur von Meme-Coins mit der Leistungsfähigkeit der Künstlichen Intelligenz. Dies ermöglicht nicht nur unterhaltsame, sondern auch nützliche Anwendungen, wie zum Beispiel einen KI-gestützten Trading-Bot, der Händlern hilft, verborgene Schätze im Kryptomarkt zu entdecken?.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Memekultur und fortschrittlicher Technologie hat WienerAI das Potenzial, eine bedeutende Rolle im Kryptowährungsmarkt zu spielen und eine treue Gemeinschaft, die sogenannte "Sausage Army", aufzubauen?. Auf X folgen schon über 13.000 Menschen dem Kryptoprojekt.

Trading Funktionen überzeugen die Investoren

WienerAI präsentiert sich als das fortschrittlichste und benutzerfreundlichste Krypto-Trading-Tool auf dem Markt.

AI-gestütztes Trading: WienerAI bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern ermöglicht, das Beste aus ihren Investitionen herauszuholen. Der Bot verwendet prädiktive Technologie, um den Markt zu analysieren und potenzielle Gewinner zu identifizieren. Benutzer können dem Bot Fragen zu ihren Krypto-Investitionen stellen und erhalten datengestützte Analysen und Empfehlungen.

Nahtlose Swaps: Dank der nahtlosen Swap-Funktion von WienerAI verpassen Benutzer nie wieder eine goldene Gelegenheit. Der Bot durchsucht verschiedene dezentrale Börsen, um die besten Preise zu finden und ermöglicht es den Nutzern, mit nur wenigen Klicks zu handeln.

Keine Gebühren: WienerAI erhebt keine Handelsgebühren, was der dezentralen Philosophie entspricht und den Nutzern erlaubt, ihre Gewinne zu maximieren. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber vielen anderen Trading-Plattformen.

MEV-Schutz: Ein bedeutendes Feature von WienerAI ist der Schutz vor MEV-Bots (Miner Extractable Value). Diese Bots nutzen Preisunterschiede auf dezentralen Börsen aus, um sich vor den Handel der Benutzer zu setzen und deren Gewinne zu schmälern. WienerAI schützt seine Nutzer vor solchen Aktivitäten und stellt sicher, dass sie stets die besten Handelsbedingungen erhalten.

Diese Vielzahl an Vorteilen bietet neben dem für Memecoins charakteristischen Fun-Faktor eine optimale Basis, dem Kryptomarkt einen neuen Boost zu geben und für frühe Anleger attraktive Renditen zu generieren.

Hier zur Möglichkeit WienerAI Token zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.