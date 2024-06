Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) wegen eines positiven Sondereffekts in Höhe von 3,5 Mio. Euro das Ergebnis deutlich verbessert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Vorstand seine Guidance für 2024 im Rahmen der Quartalszahlen bestätigt. Neben der Stärkung der Werttreiber in den einzelnen Geschäftsbereichen und kontinuierlichen Optimierungen der Kostenstrukturen rücke nun auch die Steuerung des Cashflows stärker in den Fokus. Insgesamt bleibe GSC daher zuversichtlich, dass FP den Weg der Transformation zu einem nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern mit den soliden Cashflows aus dem Stammgeschäft mit Frankiersystemen als Basis für den weiteren Ausbau der digitalen Lösungen weiter voranschreiten könne. Positiv hervorzuheben sei laut dem Analysten zudem, dass der FP-Konzern seine Bilanzrelationen zum Ende des Berichtsquartals im Vergleich zum Vorjahresstichtag deutlich verbessert habe: Binnen Jahresfrist sei die Eigenkapitalquote von 15,3 auf 21,3 Prozent gestiegen. Auf Basis der aktualisierten Schätzungen passt der Analyst das Kursziel auf 6,10 Euro (zuvor: 6,30 Euro) an, bekräftigt aber das Votum "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.06.2024, 12:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 17.06.2024 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101817

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.