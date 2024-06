NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Nachricht, die jüngst produzierten Flugzeuge von Boeing und Airbus gefälschtes Titan beinhalten, das in die Lieferkette gelangt ist. Zudem betonte sie, dass Boeing bei seinem Modell 787 erneut ein Produktionsproblem hat. Die Auswirkungen auf Safran dürften zwar begrenzt sein, dennoch sei das Unternehmen unter den von ihr beobachteten Zulieferern am stärksten von der 787-Produktion betroffen, schrieb die Expertin./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 02:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 02:20 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000073272