© Foto: picture alliance



Nach einer Verkaufsempfehlung sind die Aktien von Evotec am Montag erneut stark gefallen. Was ist da los?Die Papiere des Wirkstoffforschers erreichten mit einem Minus von knapp neun Prozent die Marke von 7,62 Euro und damit ihren niedrigsten Stand seit dem Frühjahr 2017. In diesem Jahr haben die Titel etwa zwei Drittel ihres Wertes verloren. Innerhalb der DAX-Familie ist das gemeinsam mit HelloFresh die schwächste Entwicklung. Verantwortlich für den jüngsten Kursrutsch ist Analyst Naresh Chouhan vom Research-Haus Intron Health. In einer Studie mit einem Kursziel von 7 Euro empfiehlt er den Verkauf der Papiere. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2024 liegt 22 Prozent …