FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 155 auf 165 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Textilkonzerns dürften abermals stark ausfallen und das Vertrauen in das zehnprozentige operative Margenziel (Ebit) stärken, schrieb Analyst Adam Cochrane in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2024 und 2025 an. Die Aktie preise allerdings schon viel Positives ein. Für eine bessere Anlageempfehlung bedürfe es einer nachhaltigen Verbesserung bei den währungsbereinigten Erlösen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 09:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

