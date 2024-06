Carl Zeiss Meditec hoffte auf ein starkes zweites Halbjahr, um Prognose 2023/24 des zum am 30.09. endenden Geschäftsjahres noch zu erreichen. Und jetzt? Muss man sich den Tatsachen beugen - Prognose runter. Während die Umsatzerwartung um rund 5% gesenkt werden muss, reduziert man die EBIT-Erwartung sogar um rund ein Drittel.Für die Aktienmärkte in einer sowieso schon verunsicherten Gesamtstimmung definitiv zu viel: Aktie handelt aktuell mit Minus 11,86% bei 74,35 EUR. Und wie schlimm sieht es wirklich aus? In den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 zum 31. Mai 2024 erzielte die Carl Zeiss ...

