EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

SAF-HOLLAND SE erhöht Prognose für die bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2024



17.06.2024 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SAF-HOLLAND SE erhöht Prognose für die bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2024 Bessenbach (Deutschland), 17. Juni 2024. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND") passt auf Basis des bisherigen Geschäftsverlaufs der Monate Januar bis Mai 2024 ihre Prognose zum Geschäftsjahr 2024 an. Es wird erwartet, dass die bereinigte EBIT-Marge* für das Geschäftsjahr 2024 bei rund 10 % liegen wird (bislang: 9,0 % bis 9,5 %). Damit übertrifft SAF-HOLLAND die aktuelle Einschätzung der Analystenerwartungen von 9,3 %. Mit Blick auf den aktuellen Geschäftsverlauf im zweiten Quartal profitierte die bereinigte EBIT-Marge* insbesondere von einer vorteilhaften Entwicklung des Produktmix mit einem höheren Anteil des Ersatzteilgeschäfts in Verbindung mit Sonder-Vertriebsmaßnahmen. Weiterhin wirkten sich die frühzeitigen Kostenanpassungen als Reaktion auf das normalisierte Marktumfeld in den Regionen EMEA und Amerika sowie die fortgeführte Realisierung von Synergien aus der Haldex-Akquisition positiv auf die Profitabilität aus. Es wird daher erwartet, dass die Profitabilität im zweiten Quartal innerhalb einer Bandbreite von 10,5 % bis 11,0 % liegen wird (Vorjahr 9,1 %). Die am 14. März 2024 im Prognosebericht 2024 veröffentlichten angestrebten Zielwerte für den Konzernumsatz sowie die Investitionsquote bleiben unverändert. Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 ist für den 8. August 2024 vorgesehen. An diesem Tag wird für institutionelle Investoren und Analysten eine Telefonkonferenz (nur in englischer Sprache) stattfinden. Bei den mit * gekennzeichneten Kenngrößen handelt es sich um sog. alternative Leistungskennzahlen. Eine Definition hierzu findet sich im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 199 ff. Dieser ist unter https://corporate.safholland.com/sites/default/files/reports/2023/saf-holland_se_geschaeftsbericht_2023_de.pdf abrufbar. Kontakte: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Michael Schickling Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 617 michael.schickling@safholland.de





Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-949

ir@safholland.de



Ende der Insiderinformation



17.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com