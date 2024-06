Rüstungsaktien sind nach dem tollen Lauf in den ersten Monaten des Jahres zuletzt etwas unter Druck geraten. Besonders stark korrigiert hat die Aktie des Panzergetriebeherstellers Renk. Seit dem Rekordhoch Anfang April hat der SDAX-Wert knapp 40 Prozent verloren. Am Montag steht jedoch wieder ein kräftiges Plus zu Buche.Noch vergangenen Freitag war die Renk-Aktie wie auch die Wettbewerber Rheinmetall und Hensoldt kräftig abgetaucht. Bei 22,53 Euro notierte sie so tief wie seit der ersten Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...