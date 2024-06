EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Die Baader Bank öffnet ihre Türen für Vermögensverwalter, Neobroker und Asset Manager



17.06.2024 / 14:00 CET/CEST

Am vergangenen Donnerstag, den 13. Juni 2024, hat die Baader Bank die Türen ihrer Konzernzentrale in Unterschleißheim für Kunden und Geschäftspartner geöffnet. Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm veranstaltete die Bank ihr alljährliches Netzwerk-Event für die Branche der klassischen und Online-Vermögensverwalter, Asset Manager, Fondsmanager, Family Offices, Banken, Versicherungen sowie Online- und Neobroker vor den Toren Münchens. Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank, moderierte die Veranstaltung, die in diesem Jahr neben der Fußball-Weltmeisterschaft 2024 auch die Themen künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, das aktuelle Kapitalmarktumfeld sowie mit Baader Trading auch das Handelsangebot der Baader Bank in den Fokus rückte. Insgesamt sind rund 300 Gäste vor Ort zur Veranstaltung begrüßt worden. Das Veranstaltungsprogramm richtet sich inhaltlich insbesondere an bestehende Kunden der Baader Bank. Die Auswahl an Fachvorträgen hochkarätiger Referenten und Referentinnen wurde durch Präsentationen zu ausgewählten Anlagestrategien sowie einer Compliance-Schulung abgerundet. Ein weiteres Highlight war neben den Einblicken in das Leben eines Fußballprofis durch Daniel Caligiuri als ehemaligen Bundesligaprofi und DFB-Pokalsieger auch das Gespräch mit Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG, zur Erfolgsstory des Handelsplatztes gettex. Im Zuge der hauseigenen Veranstaltung "Die Baader Bank öffnet ihre Türen" wurde den Besuchern und Besucherinnen in diesem Jahr das Handelsangebot der Baader Bank vorgestellt, welches seit Jahresbeginn unter Baader Trading vermarktet wird. Die Baader Bank zielt mit der neuen Marke auf eine weitere Etablierung des Handelsangebotes für ihre Kunden ab. Einen Eindruck hierzu gibt es auch in unserem neuen Image-Film, der am Donnerstag seine Premiere feierte ( Link zu YouTube : https://youtu.be/Rk-s4h7TPwE?si=H2EPwbmiSjlh4n6I ). Ergänzt wurde das Vortragsangebot unter dem Motto Small Cap Pearls durch eine Auswahl an Company Meetings direkt vor Ort. Investoren und Unternehmen haben diese für den Austausch zu strategischen Entwicklungen und Investment Cases genutzt. Unter anderem waren an dieser Stelle All for One, HAMBORNER REIT, learnd SE, König & Bauer sowie Shelly vertreten. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Über die Baader Bank: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



