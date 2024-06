Das Comeback der Lebensversicherung dürfte in den nächsten Jahren weiter Fahrt aufnehmen. Dazu trägt nicht zuletzt die jüngste Entwicklung bei den Zinsen bei. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Swiss Re Institute. Demnach werden die Kapitalerträge in der Lebensversicherung bis 2027 massiv wachsen.James Finucane, leitender Ökonom des Swiss Re Institute, sieht zusammen mit seinem Kollegen Loïc Lanci die Lebensversicherung in den nächsten Jahren im Wachstumsmodus. Strukturell höhere Zinsen verbessern ...

