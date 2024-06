Solana (SOL) Kurs bald unter 100 Dollar?

Obwohl sich die guten Nachrichten am Kryptomarkt häufen, fallen die Kurse der 100 größten Kryptowährungen Tag für Tag weiter. Der Bitcoin-Kurs könnte dabei auch schon bald die psychologisch wertvolle 65.000 Dollar Marke unterschreiten und einie Analysten gehen sogar von einem Rücksetzer bis unter die 60.000 Dollar Marke aus. Das zieht auch die meisten Altcoins mit nach unten und auch Solana (SOL), der im letzten Jahr zu den Top Performern gehört hat, kommt unter diesen Umständen nicht in die Gänge. Fällt der SOL-Kurs nochmal unter die 100 Dollar Marke?

Kursrutsch von 30 %

Während es Bitcoin-Maximalisten gibt, für die keine andere Kryptowährung als Bitcoin in Frage kommt, gibt es auch viele Anleger, die lieber auf Altcoins setzen, da diese eine niedrigere Marktkapitalisierung haben und entsprechend größere Kurssprünge hinlegen können. Das funktioniert allerdings in beide Richtungen und so müssen Investoren hier auch mit größeren Verlusten rechnen, wenn es bergab geht. Das zeigt sich auch bei Solana aktuell wieder. Der Bitcoin-Kurs ist vom Allzeithoch um etwas mehr als 10 % eingebrochen, während Solana (SOL) schon vom Jahreshoch, welches im März erreicht wurde, um mehr als 30 % eingebrochen ist.

(SOL Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Zwischenzeitlich ging es für SOL sogar noch weiter bergab. Vom Allzeithoch, welches 2021 erreicht wurde, ist der Kurs inzwischen sogar um fast 50 % eingebrochen, was zum Teil auch dem inflationären Aufbau geschuldet ist, da es heute schon viel mehr SOL gibt als 2021.

Fällt der Kurs unter 100 Dollar?

Auf Jahressicht hat SOL noch immer eine starke Performance hingelegt und seinen Kurs vervielfacht, sodass man keineswegs davon ausgehen muss, dass Solana kein gutes Investment mehr wäre. Ob der Kurs auch unter die 100 Dollar Marke fällt, hängt aber in erster Linie davon ab, wie weit sich die Bitcoin-Korrektur noch fortsetzt. Fällt der Bitcoin-Kurs tatsächlich unter die 60.000 Dollar Marke, ist davon auszugehen, dass auch SOL nochmal um 30 % fallen und damit die 100 Dollar Marke unterschreiten kann.

Bitcoin remains stuck between $57K-73K and I expect it to continue falling in the first part of the week.



My personal area of support is between $63-64.5K. That area should hold to me. pic.twitter.com/JZkeiWzJyv - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 17, 2024

Die Frage ist, wie viele Anleger an diesem Punkt die Nerven verlieren und sich aus dem Kryptomarkt zurückziehen. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, Anleger könnten diesen Schritt aber bereuen, da erwartet wird, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Rallye kommt, in der Bitcoin weit über 100.000 Dollar steigt und auch die meisten Altcoins wie Solana (SOL) dann ein neues Allzeithoch erreichen dürften. Kommt es dazu, dürfte auch das gesamte Solana-Ökosystem explodieren, sodass auch die Meme Coins wie BONK und WIF neue Höchststände erreichen könnten. Noch höheres Gewinnpotenzial haben Meme Coins mit niedrigerer Bewertung, wobei derzeit immer mehr Anleger auf Sealana ($SEAL) setzen.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Sealana: Einmalige Gelegenheit im Solana-Ökosystem?

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, der auch auf der Solana Blockchain basiert und bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zum Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Vor allem die Tatsache, dass in der Vorverkaufsphase bereits über 4 Millionen Dollar umgesetzt wurden, führt Analysten zu der Annahme, dass der Coin nach dem Handelsstart an den Börsen durch die Decke gehen könnte.

($SEAL Token-Vorverkauf - Quelle: Sealana Website)

Ähnliche Projekte wie BOME, SLERF oder SLOTH, die auch nach einem kurzen Vorverkauf auf der Solana Blockchain gelauncht wurden, sind nach dem Listing an den Börsen explodiert und haben frühen Käufern innerhalb kurzer Zeit Renditen von tausenden Prozent eingebracht. Auch bei $SEAL könnte sich das Kapital früher Käufer schnell vervielfachen. Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann das Widget auf der Website nutzen, um $SEAL mit SOL, ETH oder BNB zu kaufen, oder SOL an die Wallet senden, die auf der Website angegeben ist. Die Token erhält man dafür beim Launch per Airdrop. Allerdings sollten sich Interessenten beeilen, da der Vorverkauf in 8 Tagen endet.

Jetzt $SEAL im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.