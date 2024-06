Leipzig (ots) -- Batterietechnologie als Schlüssel zur Abkehr von fossilen Brennstoffen- Klimaziele benötigen weltweit 6-mal mehr Speicherleistung, 1.200 GW bis 2030- Vorstellung neuer SENEC Heimspeicher-Generation auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) im Rahmen der ees Europe 2024Auf der Weltklimakonferenz COP28 im vergangenen Jahr haben sich die Staaten auf eine kapazitäre Verdreifachung erneuerbarer Energien bis 2030 geeinigt, wobei Solarenergie und Windkraft im Mittelpunkt stehen. Der im April veröffentlichte Sonderbericht "Batteries and Secure Energy Transitions (https://iea.blob.core.windows.net/assets/cb39c1bf-d2b3-446d-8c35-aae6b1f3a4a0/BatteriesandSecureEnergyTransitions.pdf)" der Internationalen Energie-Agentur (IEA) verweist nun darauf, dass diese Zielsetzung nur durch einen massiven Ausbau von Speicherkapazitäten gelingen wird und legt zugleich zentrale Trends im Batteriemarkt dar: Im Jahr 2023 ist der Marktanteil von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) auf 40 Prozent der Elektrofahrzeugverkäufe und 80 Prozent der neuen Batteriespeicher gestiegen. Ein Trend, dem auch der Leipziger Speicher-Spezialist SENEC mit seiner neuen Produktgeneration folgt, die ab dem 19. Juni auf der ees Europe 2024 präsentiert wird.Um die Zielsetzungen überhaupt realistisch erreichen zu können, bedarf es konkret einer Versechsfachung auf insgesamt 1.200 Gigawatt Speicherleistung. Die IEA erwartet, dass etwa 90 Prozent hiervon durch Batteriespeicher abgedeckt wird, während sich der Rest vorwiegend auf Pumpspeicherwerke verteilt. Dies würde ein jährliches Batteriespeicher-Wachstum von 25 Prozent bedeuten, das sowohl Batteriegroßspeicher als auch Konsumenten-Lösungen, etwa durch den Trend zu E-Autos sowie die Kombination aus Heimspeichern mit Photovoltaikanlagen, umfasst.Kostengünstige Batterien: Schlüssel zur Abkehr von fossilen BrennstoffenWährend laut IEA eine wachsende Flotte von E-Fahrzeugen bis 2030 im Szenario "Netto-Null-Emissionen bis 2050" (NZE) den Bedarf von acht Millionen Barrel Öl pro Tag ersetzen soll, unterstützt die Batteriespeicherung parallel sukzessive eine Abkehr von Kohle- und Erdgas-Nutzung. Gleichzeitig erhöht sich die Effizienz der Stromsysteme konstant durch Verringerung von Verlusten und Engpässen in den Stromnetzen.Die überragende Rolle der Batteriespeicher hat vor allem mit dem rasanten technischen Fortschritt bei gleichzeitigem Preisverfall durch Schaffung von immer mehr Produktionskapazitäten zu tun. So sind Batterien in den letzten 15 Jahren um 90 Prozent günstiger geworden - und bis 2030 werden die Kosten laut IEA um weitere 75 Prozent sinken.Der Erfolg hängt maßgeblich mit dem Batteriechemie-Trend Lithium-Eisenphosphat (LFP) zusammen, welcher im Bereich stationärer Batteriespeicher der entscheidende Wachstumstreiber ist. Ein wesentlicher Vorteil der LFP-Kathoden liegt in der Materialverarbeitung, da sie im Vergleich zu bisherigen Lösungen - auf Basis von Nickel, Mangan und Kobalt - nur wenige, kritische Mineralien beinhalten.Bislang dominiert China bei den Produktionskapazitäten für Batterietechnologien. Allerdings werden mehr als 40 Prozent der künftigen Kapazitäten in Europa und den USA aufgebaut. Das würde eine Verbesserung der regionalen Verfügbarkeiten von Batterien und die Reduzierung von Lieferketten-Engpässen bedeuten.SENEC folgt globalen Batteriespeicher-TrendsMit seinem 360° Energie-Ökosystem trägt der Leipziger Speicher-Spezialist SENEC seit mehr als 15 Jahren zur Energiewende bei. Allein in Deutschland sind mehr als 1,2 Millionen Heimspeicher installiert, die im Zusammenspiel mit Photovoltaikanlagen den Eigenverbrauch der Besitzerinnen und Besitzer maximieren. Mit seiner neuesten Speichergeneration folgt SENEC nun dem klaren Trend zu modernen LFP-Batterietechnologien. Hierzu zählen die Modelle SENEC.Home E4 sowie SENEC.Home P4. Beide Speichersysteme - einschließlich weiterer Lösungen rund um die Energiewende in den eigenen vier Wänden - werden ab dem 19. Juni im Rahmen der ees Europe vorgestellt.Über SENECSeit 2009 entwickelt die SENEC GmbH in Leipzig intelligente Stromspeichersysteme und speicherbasierte Energielösungen. Mit SENEC.360 bietet das Unternehmen ein abgestimmtes Ökosystem zur nachhaltigen Rundum-Eigenversorgung, unter anderem bestehend aus Stromspeicher (SENEC.Home), Solarmodulen (SENEC.Solar), virtuellem Stromkonto (SENEC.Cloud) sowie E-Auto Ladestation (SENEC.Wallbox). Die Marke SENEC zählt inzwischen europaweit zu den führenden Anbietern für innovative Energie- und Speicherlösungen rund um Einfamilienhäuser - mit mehr als 150.000 verkauften Systemen und einem Beratungsnetzwerk von über 1.200 Fachpartnern.Seit 2018 ist die SENEC GmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und beschäftigt über 650 Mitarbeiter*innen an den Standorten Leipzig und Köln sowie in Italien.