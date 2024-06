Eine Anhebung des Profitabilitätsziels für 2024 durch SAF-Holland treibt am Montagnachmittag die Aktie nach oben. In der Spitze notiert der Nutzfahrzeugzulieferer bei 17 Euro und damit mehr als sechs Prozent im Plus. Eine vorteilhafte Entwicklung des Produktmix mit einem höheren Anteil des Ersatzteilgeschäfts sorgt für Optimismus.Auf Basis der ersten fünf Monate erhöht SAF-Holland die Prognose für die bereinigte EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2024. Die soll jetzt bei rund Zehn Prozent liegen und damit ...

