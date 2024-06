Geelys Elektroauto-Tochter Zeekr hat vor wenigen Wochen ein erfolgreiches Debüt an Wall Street gefeiert. Aktuelle spendiert der Markt Zeekr eine Bewertung von 5,2 Milliarden Dollar. Geht es nach den Analysten der Deutschen Bank, so hat die Aktie Potenzial nach oben."Der Appetit auf führende chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen bleibt in den USA stark", sagte Cao Hua, Partner bei Unity Asset Management, einer in Schanghai ansässigen Private Equity Firma kurz nach dem erfolgreichen IPO von ...

