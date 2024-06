RWE hat sich in den letzten Wochen wie der Gesamtmarkt schwächer entwickelt. Am Freitag fiel das DAX-Papier sogar unter die für den Mittelfristtrend wichtige 50-Tage-Linie, was einem neuen Verkaufssignal entspricht. Auch der Start in die neue Handelswoche verläuft nicht gut, obwohl zwei große Institute sich positiv zum Energieversorger äußern.Die Schweizer Großbank UBS stuft die RWE-Aktie weiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro. Die Erwartung, dass die Leitzinsen länger höher sein werden, ...

