Mainz (ots) -Zwei Wochen nach der Europawahl und zehn Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen startet am Sonntag, 23. Juni 2024, 19.10 Uhr im ZDF, die diesjährige "Sommerinterview"-Reihe von "Berlin direkt". Zum Auftakt begrüßt Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zum 20-minütigen Gespräch. Online auf ZDFheute und in der ZDFmediathek steht das Gespräch am Sonntag schon ab 18.00 Uhr zur Verfügung.Im Gespräch mit dem CDU-Vorsitzenden wird es mit Blick auf die anstehenden Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern auch um Koalitionsoptionen und selbstgesteckte rote Linien in der Zusammenarbeit gehen - ebenso um die aktuelle Situation der Ampelkoalition und die Bundestagswahl im kommenden Jahr.In den "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind rund um die parlamentarische Sommerpause der Bundespräsident, der Bundeskanzler und die Spitzen der im Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien in jeweils 20-minütigen Gesprächen im ZDF und in der ZDFmediathek zu erleben. Die acht Sommerinterviews zwischen Sonntag, 23. Juni 2024, und Sonntag, 8. September 2024, werden von den "Berlin direkt"-Moderatorinnen Diana Zimmermann und Shakuntala Banerjee sowie von Wulf Schmiese geführt, der ab Juli 2024 für "Berlin direkt" im Einsatz ist.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit über 36 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" 2024 in der Übersicht:Sonntag, 23. Juni 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekFriedrich Merz, CDU-Vorsitzender, im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 7. Juli 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekAlice Weidel, AfD-Bundessprecherin, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 14. Juli 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekMarkus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 21. Juli 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekRicarda Lang, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 4. August 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekChristian Lindner, FDP-Vorsitzender, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 18. August 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekSaskia Esken, SPD-Vorsitzende, im Gespräch mit Wulf SchmieseSonntag, 25. August 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekBundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Diana ZimmermannSonntag, 8. September 2024, 19.10 Uhr, ZDF und ZDFmediathekBundeskanzler Olaf Scholz im Gespräch mit Diana Zimmermann