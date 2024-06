Nach einem zweijährigen Testlauf wird die Automatisierte Bestellaufnahme (Automated Order Taking, AOT) in Drive-Throughs, die in Kooperation mit einem großen Technologieunternehmen entwickelt wurde, in rund 100 Restaurants beendet. Dies gab die amerikanische Fast-Food-Kette in einer E-Mail an Franchisenehmer bekannt, welche ein Restaurantfachmagazin einsehen konnte. Trotz des Endes dieser spezifischen Testphase bleibt der Konzern weiterhin der Idee einer KI-gestützten Bestellaufnahme im Drive-Through-Bereich treu und sucht neue Partner, um seine AOT-Fähigkeiten zu verbessern. Aktuelle Produkte des Technologiepartners werden weiterhin in globalen Operationen der Kette genutzt, während dieser seine Technologien nun anderen Fast-Food-Ketten anbietet. Währenddessen kündigte McDonald's Japan neue süßspeisen asiatischen Stils an.

IBM optimistisch die Zukunft betreffend KI

Parallel dazu [...]

Hier weiterlesen