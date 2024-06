Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Im Mai hat ABO Wind durch die erfolgreiche Platzierung ihres ersten Green Bonds (EUR65 Mio.) die finanzielle Grundlage für ihre Wachstumsstrategie verbreitert. Die grüne Anleihe wird Grünstrom- und Speicherprojekte finanzieren. Mit der erstmaligen Platzierung eines Green Bonds hat sich das Unternehmen eine neue Assetklasse erschlossen, die auch zukünftig zur Finanzierung von Grünstromprojekten genutzt werden kann. Operativ hat ABO zuletzt mit dem Bau eines 50 MW Solarparks in Spanien ein Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben unsere Schätzungen der Zinsaufwendungen nach der Green Bond-Emission angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR110. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



In May, ABO Wind broadened the financial basis for its growth strategy with the successful placement of its first green bond (EUR65m), which will finance green power and storage projects. By placing a green bond for the first time, the company has tapped into a new asset class that can be used in the future to finance further green power projects. Operationally, ABO recently caused a stir with the start of construction of a 50 MW solar park in Spain. We have adjusted our interest expense forecasts following the green bond issue. An updated DCF model yields an unchanged EUR110 price target. We confirm our Buy recommendation.



