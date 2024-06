Die Pierer Mobility AG plant, sich weiter vom Standort Österreich zu entfernen und in Zukunft mehr auf den Ausbau der Lieferkette in Indien und China zu setzen. Das meldete (klick hier) das Unternehmen am Wochenende. Erinnere dich, CEO Stefan (Pierer) kündigte bereits Ende 2023 einen Jobabbau in Österreich an. Stefan will die Entwicklung mit dem strategischen Partner Bajaj Auto in Indien und CFMOTO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...