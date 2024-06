EQS-Ad-hoc: CS MEDICA A/S / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Strategischer Meilenstein erreicht: CANNORDIC, eine Tochtergesellschaft der CS MEDICA A/S, erfüllt regulatorische Anforderungen und erweitert seine globale Präsenz

Erfolgreiche Markteinführung des CANNASEN® Schmerzpflasters, dem ersten durch das israelische Gesundheitsministerium zugelassenen, rezeptfreien und CBD-haltigen Produkt in Israel

Zulassung des kompletten therapeutischen CANNASEN® Produktportfolios zum Vertrieb in Israel

Erste Vertriebsvereinbarung im Volumen von 5 Millionen EUR mit einem Vertriebspartner für die flächendeckende Belieferung von Apotheken und Krankenhäusern in Israel

Die CS MEDICA A/S, ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer, therapeutischer Anwendungen mit bioaktivem CBD, gibt den erfolgreichen Abschluss des Zulassungsprozesses für das gesamte therapeutische CANNASEN®-Produktportfolio seiner einhundertprozentigen Tochtergesellschaft CANNORDIC in Israel bekannt. Dieser bedeutende Meilenstein, der in Zusammenarbeit mit Forbe Healthcare Ltd. erreicht wurde, setzt einen neuen Standard für die Konformität und Innovation von Medizinprodukten in der Region. Es ist das erste vollständige Produktportfolio an rezeptfreien, CBD-haltigen Produkten, das vom israelischen Gesundheitsministerium zum Verkauf zugelassen wurde.

Bereits im August 2022 schloss CANNORDIC eine Vertriebsvereinbarung mit Forbe Healthcare Ltd., einem Unternehmen, das für sein starkes Vertriebsnetz in Apotheken und Krankenhäusern bekannt ist. Die Vereinbarung umfasst den Vertrieb des CANNASEN®-Produktportfolios in Israel und Palästina und beinhaltet den Vertrieb von 852.000 Einheiten im Wert von 5 Millionen EUR über die nächsten 3,5 Jahre.

Die strategische Vereinbarung sollte mit der Markteinführung des CANNASEN® Schmerzpflasters, dem ersten durch das israelische Gesundheitsministerium zugelassenen, rezeptfreien und CBD-basierten Produkt in Israel beginnen. Dieser Zulassungsprozess beanspruchte knapp 9 Monate. Aufgrund der neuen Marktbedingungen wurde es jedoch erst im Dezember 2023, sprich mit einer Verzögerung von 2 Monaten, auf den Markt gebracht, wobei die bisherige Marktakzeptanz als überaus positiv zu bewerten ist.

Der Registrierungsprozess für die verbleibenden Produkte verzögerte sich aufgrund von regulatorischen Änderungen und regionalen Konflikten. Erst die zuvor erhaltene US-FDA-Zulassung erleichterte die Wiederaufnahme und den erfolgreichen Abschluss des Produktregistrierungsprozesses für das gesamte Produktportfolio.

Lone Henriksen, CEO der CS MEDICA Group, kommentiert: "Trotz Verzögerungen aufgrund des komplexen regulatorischen Umfelds und der leider anhaltenden regionalen Herausforderungen spiegelt die nunmehr erhaltene Zulassung für die Markteinführung des kompletten therapeutischen Portfolios bestehend aus sechs Produkten die Ausdauer und strategische Fokussierung von CANNORDIC und Forbe Healthcare wider. Diese Faktoren erforderten eine detaillierte Navigation der regulatorischen Wege und Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen, was zu einer verlängerten Genehmigungszeit führte."

Während CANNORDIC und Forbe Healthcare die Vorbereitungen für die Produktion und Markteinführung abschließen, sind sie bestrebt, ihre Strategie an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen und die verantwortungsvolle Bereitstellung hochwertiger Gesundheitslösungen sicherzustellen.

Über Forbe Healthcare

Forbe Healthcare Ltd. engagiert sich für die Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen mit dem Ziel, den täglichen Bedarf an neuartigen, hochwertigen und evidenzbasierten Medikamenten zu decken. Mit einem umfassenden Vertriebsnetz in allen Apotheken und Krankenhäusern in Israel und Palästina spielt Forbe Healthcare Ltd. eine entscheidende Rolle bei der Einführung bahnbrechender Medizinprodukte auf dem Markt.

Über CS Medica A/S

CS MEDICA, ein dänischer MedTech-Pionier, hat sich seit rund13 Jahren auf die Entwicklung evidenzbasierter Behandlungsmethoden unter Einbindung von bioaktivem CBD in den Bereichen Schmerzbehandlung sowie Autoimmun- und stressbedingter Erkrankungen spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von innovativer Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb von zugelassenen, rezeptfreien und substanzbasierten Medizinprodukten und Dermaceuticals.

Die Vorzeigemarke CANNASEN® sowie die weiteren Eigenmarkenlösungen verdeutlichen das Engagement im Bereich sicherer, hochwertiger Behandlungen für die Gesundheit von Menschen und Tieren weltweit.

Die Aktien der Unternehmensgruppe werden an den Börsenplätzen Frankfurt, München und Stuttgart als auch über den Spotlight Stock Market in Stockholm unter der ISIN DK0061668225 gehandelt.

Über CANNORDIC A/S

CANNORDIC, eine Tochtergesellschaft der CS MEDICA Group, ist ein wegweisendes MedTech-Unternehmen, das sich auf innovative substanzbasierte Medizinprodukte mit bioaktivem CBD spezialisiert hat. Die Vision, das Leben durch die Integration von Innovation, Wissenschaft, Technologie und natürlichen Cannabisverbindungen zu verbessern, positioniert CANNORDIC als Pionier in der Medizintechnikbranche. Das Unternehmen gewährleistet robuste Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Compliance-, Datenanalyse- und Kommerzialisierungsprozesse mit starken Partnern weltweit.

