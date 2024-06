Trotz EM-Euphorie im eigenen Land notiert die Aktie des Herzogenauracher Sportartikelausrüsters am Montag deutlich im Minus. Der Grund: Laut einem Bericht der Financial Times hat Adidas eine Untersuchung wegen Vorwürfen groß angelegter Bestechung in China eingeleitet. Zu allem Überfluss droht noch technisches Ungemach.In dem Bericht heißt es, dass der Sportartikelausrüster eine Whistleblower-Beschwerde erhalten hat, in der leitende Mitarbeiter beschuldigt werden, Millionen Euro" veruntreut zu haben. ...

