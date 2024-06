Die ProSiebenSat.1-Aktie hat zuletzt in einem schwächelnden Gesamtmarkt an Boden verloren. Rund 17 Prozent ging es seit Anfang Juni abwärts. Immerhin stehen am ersten Tag der neuen Handelswoche grüne Pluszeichen vor dem Medien-Titel. Derweil haben die Münchener ihre strategische Ausrichtung neu justiert. Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 setzt zukünftig alles auf Joyn. "Programmentscheidungen für unsere linearen Sender richten wir an dieser Frage aus: Wie kann ein Programm aus dem Zusammenspiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...