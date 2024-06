Whatsapp nimmt Änderungen an den Status-Updates vor. Diese sollen künftig nicht mehr in der altbekannten Reihenfolge erscheinen. Stattdessen entscheiden verschiedene Faktoren, welcher Status ganz oben angezeigt wird. Whatsapp verändert die Art und Weise, wie Status-Updates in der App angezeigt werden. Künftig werden sie nicht mehr chronologisch, sondern personalisiert priorisiert angezeigt. Das bedeutet, dass die Updates von Kontakten, mit denen ...

