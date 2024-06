Bodnegg (ots) -Gemüseanbau ist keine Frage großer Gärten mehr. Gärtnern gehört längst zum urbanen Lifestyle und findet zunehmend auch auf Terrassen, Dachterrassen oder Balkonen statt. Passend dazu bietet die bellissa HAAS GmbH (https://bellissa.com/) (www.bellissa.com) jetzt zwei besondere Blickfang-Lösungen: den Pflanzkasten Origami und das vertikale Hochbeet INALTO. Beide Produkte bieten eine stylishe und zugleich praktische Möglichkeit für heimische Gemüsevielfalt - ganz egal ob im Garten oder auf kleinem Raum.Das vertikale Hochbeet INALTO im vertical farming Prinzip ist ein Multitalent und ermöglicht durch den flexiblen Aufbau den Anbau so gut wie jeder Gemüse- oder Kräutersorte.Dank der offenen Böden können dabei sogar Tiefwurzler wie Kartoffeln oder Tomaten gedeihen.Mit einer Standfläche von nur 0,32 m² bietet beispielsweise das Modell INALTO (https://www.bellissa.com/) gleichzeitig acht Pflanzfelder auf 1 m² Pflanzfläche und ein Fassungsvolumen von ca. 290 Litern Pflanzerde. Durch eine innovative Bodenkonstruktion wird Staunässe vermieden. Das Hochregal kann dazu auch gut als grüner Sichtschutz oder Raumtrenner dienen und nimmt auch bei beengten Platzverhältnissen wenig Raum ein.Wer die Beete sinnvoll anbaut - Tiefwurzler eher oben, sodass diese in die Tiefe wachsen können, dazwischen platzsparende Kräuter und Gemüse, die sich gut miteinander vertragen, hat im Nu eine grüne Wand, von der sich den ganzen Sommer über ernten lässt und neben der man sich auch in der grauen Stadtumgebung fühlt wie mitten auf dem Land.Wer sein Zuhause etwas simpler begrünen möchte, dem bietet beispielsweise der Pflanzkasten Origami L eine einfache Lösung für mehr Grün. "Nicht jeder will einen eigenen Gemüsegarten und nicht jeder hat die Zeit und Muße dafür", weiß Ilona Kaletta von der bellissa HAAS GmbH (https://bellissa.com/). "Mit Origami hat man die Möglichkeit, auf den viel vertretenen Doppelstabmattenzäunen für eine grüne Auflockerung zu sorgen und schafft zudem einen schönen Platz zum Erhalt der Artenvielfalt und Biodiversität."Die robusten und langlebigen Origami-Pflanzkästen lassen sich optimal in allen Stahlgittern einhaken.Pressekontakt:www.bellissa.com, info@bellissa.comOriginal-Content von: bellissa HAAS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175411/5803352