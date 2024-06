Die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) hat 22 neue vollelektrisch angetriebene Pritschenfahrzeuge mit Kipper des Typs Goupil G6 in Betrieb genommen. Bereits im kommenden Jahr will das Geschäftsfeld Stadtreinigung von ASF seinen gesamten Fuhrpark geräusch- und schadstofffrei betreiben. Die Goupil G6 werden künftig von den sogenannten "Handreinigungsteams" genutzt - also jenen Mitarbeitern, die mit Schaufel und Besen ausgestattet zum ...

