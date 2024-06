Virgin Galactic hat am Mittwochabend einen Reverse-Aktiensplit als einzigen Ausweg angekündigt. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens gerät daraufhin im Handel unter Druck und beendet den Tag tiefrot.Der Vorstand des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic (US92766K1060) gab am Mittwochabend über eine Pressemitteilung bekannt, dass aus 20 Virgin-Stammaktien in Zukunft nur noch eine werden soll. Dies wurde bereits einen Tag vorher von der Hauptversammlung genehmigt und es fehlte lediglich noch die Zustimmung des Vorstands, was allerdings nur noch eine Formalität ...

