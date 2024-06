NEW YORK (dpa-AFX) - Stagnation lautet zum Wochenbeginn die Devise an den US-Aktienmärkten. Die Anleger wägten am Montag die Aussichten, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit einer geldpolitischen Lockerung beginnen könnte, gegen die Befürchtung ab, dass die jüngste Kursrally Anzeichen einer Übertreibung aufweist, hieß es am Markt.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 38 448 Punkte moderat nach. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,1 Prozent im Minus bei 5426 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte zum Start ein fünftes Rekordhoch in Folge, hier hielt sich allerdings der Gewinn mit 0,1 Prozent auf 19 675 Zähler in engen Grenzen./bek/jha/

