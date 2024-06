Mit knapp 19.700 Punkten kurz nach Handelsstart markiert der US-Technologieindex Nasdaq 100 das fünfte Rekordhoch in Folge. Zu den stärksten Gewinnern am Montag zählt wieder einmal Broadcom, aber auch die Aktie von Autodesk legt kräftig zu. Die Depotwerte Airbnb und Applied Materials sind auch vorne dabei.Mit knapp fünf Prozent Plus führt Autodesk die Tagesgewinner an. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung in Höhe von 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...