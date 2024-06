FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Carl Zeiss Meditec nach der Gewinnwarnung des Medizintechnikers auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 118 Euro je Aktie belassen. Dass die bisherige Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im Geschäftsjahr 2023/24 mit Abwärtsrisiken behaftet gewesen sei und das Erreichen der Ziele ein starkes zweites Halbjahr erfordere, dürfte in einem effizienten Kapitalmarkt kein großes Geheimnis gewesen sein, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hatte geglaubt, die Unsicherheiten mit seiner vorsichtigen Ebit-Schätzung ausreichend berücksichtigt zu haben. Das Ausmaß der Prognosesenkung stelle aber eine negative Überraschung dar./ajx/tih



