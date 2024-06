Die Anleger an den US-Börsen lassen es zum Start in die neue Handelswoche ruhig angehen. Zuletzt hatte die Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der vergangenen Woche den Nasdaq100 auf ein weiteres Rekordhoch geführt. Das sind auch gute Rahmenbedingungen für die Palantir-Papiere, die weiter in die Höhe klettern. Investoren wägten die Aussichten, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit einer geldpolitischen Lockerung beginnen könnte, gegen die Befürchtung ab, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...