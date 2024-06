Der Tag im ÜberblickHeute richten sich alle Augen auf die Wirtschaft, da mehrere Hauptversammlungen von Spitzenunternehmen in Deutschland und den USA anstehen. Zudem stehen wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen bevor, darunter die ZEW-Konjunkturerwartungen und Daten zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone. In Deutschland werden ebenfalls bedeutsame Ereignisse erwartet, wie die Europäische Gaskonferenz in Hamburg und der Kongress für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...