Porsche Holding SE glänzt mit drei Verkaufssignalen!

Das Geschäft für den Luxusautomobilhersteller Porsche läuft blendend. Die Angst vor einer chinesischen Gegenreaktion wegen der von der EU verhängten Strafzölle sorgt jedoch für massiven Verkaufsdruck. Das hat zu drei gleichzeitig gegebenen Verkaufssignal beim deutschen Automobilhersteller gesorgt.

Das im DAX® enthaltene Unternehmen Porsche Holding SE Vz. ist eine deutsche Holdinggesellschaft, die die Mehrheit der Stammaktien der Volkswagen AG besitzt. Über die Volkswagen-Beteiligung hinaus ist die Holding mit 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien an der Porsche AG beteiligt, welche unlängst an die Börse ging. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Konzernergebnis von 4,6 auf 4,8 Mrd. Euro gesteigert werden, maßgeblich beruhend auf dieser Kernbeteiligung an der Volkswagen AG.

Im Fünf-Jahres-Chart aus Abbildung 1 ist zu erkennen, dass sich die Aktie der Porsche Holding SE Vz. seit dem vierten Quartal 2023 in eine Konsolidierung befindet, die zur Ausbildung eines Dreiecks geführt hat. In den letzten Monaten versuchte die Aktie über den grau eingezeichneten Abwärtstrends zu steigen, scheiterte aber kläglich. Unlängst prallte die Aktie zum dritten Mal im oberen Bereich der gelben Zone, ebenso wie am grauen Widerstand wieder nach unten ab. Mit den äußerst negativen Nachrichten aufgrund eines möglichen bevorstehenden Handelskrieg mit China ist die Aktie innerhalb eines Tages aus dem gelben Bereich nach unten rausgerutscht. Damals wurde zeitgleich auch die blau berechnete 200-Tage-Linie unterschritten.

Innerhalb von kürzester Zeit hat die Aktie über 15 Prozent verloren. Abprall vom Widerstand, Verlassen des gelben Bereiches nach unten und Unterschreitung der 200-Tage-Linie sind charttechnische Verkaufssignale, die auf weitere Kursverluste bis an die untere rote Unterstützungslinie im Bereich um 30 Euro deuten.

Abbildung 1 - Porsche Holding SE Vz. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 26.06.2019 bis 17.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die Aktie ist allerdings bereits jetzt schon massiv überverkauft. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die Aktie über das Hoch vom Freitag auf über 43,40 Euro steigt. In diesem Fall könnte die Aktie normal bis zur 200-Tage-Linie bei 47,27 Euro steigen. Ein Trendfortsetzung Signal nach unten wird allerdings dann gegeben, wenn die Porsche-Aktie unter die grüne Unterstützungszone fällt.

Die nachfolgend vorgestellten Faktor-Zertifikate könnten je nach Szenario genutzt werden, um sich für die entsprechende Bewegung zu positionieren. Allerdings rate ich Ihnen zur Absicherung Ihrer Position mittels eines Stopps auf der gegenüberliegenden Seite. Demzufolge sollte die Schließung einer Long-Position erfolgen, wenn die Aktie unter 42 Euro abrutscht, während es zur Glattstellung einer eröffnete Short-Position bei einem Anstieg über 43,40 Euro kommen sollte.

Gewinne sind bei einer Long-Position im Bereich der 200-Tage-Linie bei 47 Euro mitzunehmen, während bei einer Short-Position der Bereich um 30 Euro interessant sein könnte.

Faktor-Bull-Optionsschein auf die Porsche Holding SE Vz. für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis Resetpreis Faktor Porsche Holding SE Vz. HD6AF4 23,66 33,992337

38,241379 5 Quelle: onemarkets by onemarkets; Stand: 17.06.2024; 12:30 Uhr Faktor-Bear-Optionsschein auf die Porsche Holding SE Vz. für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Porsche Holding SE Vz. HD6AFK 26,91 49,536667 44,583 -6 Quelle: onemarkets by onemarkets; Stand: 17.06.2024; 12:30 Uhr Weitere Produkte auf Porsche finden Sie unter: www.onemarkets.de