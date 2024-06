Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass ihr intravenöses Immunglobulin Yimmugo® nach den europäischen Märkten nun auch in den USA die Zulassung für die Behandlung von Patienten mit Primären Immundefekten (PID) erteilt wurde. Gleichzeitig mit der Zulassung von Yimmugo® wurde der Standort in Dreieich, Deutschland, von der FDA zertifiziert. "Mit dieser Zulassung wollen wir die Verfügbarkeit von Immunglobulinen weltweit erhöhen und damit die Patientenversorgung verbessern", betont Peter Janssen, Vorstandsvorsitzender der Biotest AG. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Yimmugo® erstmals in der Geschichte ...

