Nach dem Schwächeanfall in der vergangenen Woche ging es im Deutschen Aktienindex heute um Schadensbegrenzung, und diese ist dem Index gelungen. Die 18.000er Marke konnte im Handelsverlauf verteidigt werden, wenn auch die Dynamik zum Handelsstart und damit die Gewinne nicht gehalten werden konnten. Zumindest konnten beim erneuten Rutsch unter die psychologische Schwelle die Bären auch kein Momentum nach unten aufbauen.

Die veritable "Staatskrise" in Frankreich dürfte mindestens bis zum ersten Wahlgang am 30. Juni, aber wahrscheinlich bis zum zweiten am 7. Juli wie ein Damoklesschwert über Europas Börsen schweben und größere Engagements der Investoren verhindern. Allerdings liegt bekanntlich in der Krise oft auch eine Chance und für den einen oder anderen Schnäppchenjäger dürfte das Niveau von 18.000 Punkten im DAX und eines am Boden liegenden Automobilsektors bereits die Zeit gekommen sein.

Über der 18.000er Marke ist der Index aus technischer Sicht eher neutral zu bewerten. Geht es allerdings nachhaltig darunter, könnte es sogar bis zum April-Tief bei 17.400 Punkten deutlicher abwärts gehen. Die Frage ist, ob auf dem Weg dahin vor allem die Anleger, die nur auf günstigere Einstiege gelauert haben, den Mut haben, in das berühmte fallende Messer zu greifen. Dann könnte sich die laufende Korrektur im Nachhinein als jene Chance herausstellen, vor allem dann, wenn sich die politische Unsicherheit in den kommenden Wochen wieder etwas legen sollte.

Hoffnung und Unterstützung dafür könnte weiterhin eine haussierende Wall Street liefern, wobei man sich dort gerade im Technologiesektor fragt, wie weit diese Rally noch führen kann. Getragen wird diese einmal mehr von nur wenigen Aktien, was zwar in der jüngeren Vergangenheit nicht wirklich ein Problem war, auf lange Sicht aber nie gesund ist.

