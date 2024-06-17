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WKN: A3DVB1 | ISIN: CA39943T1049 | Ticker-Symbol: K1G
Stuttgart
13.06.24
13:20 Uhr
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Bekleidung/Textil
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