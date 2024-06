Das sieht übel aus. Am Montag geht die Evotec-Aktie zweistellig in die Knie und rutscht auf den tiefsten Stand seit März 2017 ab. Nachdem die Papiere bereits mit Abschlägen in den Handelstag gestartet waren, beschleunigte sich das Kursverfall im Laufe des Nachmittags. Ein Analysten ist massiv skeptisch. Bis auf 7,28 Euro geht es für die Evotec-Aktie am frühen Montagnachmittag nach unten. Auf Schlusskursbasis notierten die Papiere zuletzt vor mehr als sieben Jahren tiefer. Schon zum Start in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...