Ganterschwil, SG / Beverly, MA, USA (ots) -+++ Verkauf der Temperatur-Überwachungssparte an die U.S. amerikanische Sensitech Inc. +++ Anti-Doping-Geschäft bleibt im Familienbesitz +++Die international für ihre Anti-Doping-Produkte und für technologisch hochstehenden Temperatur-Überwachungssysteme bekannte Berlinger Gruppe richtet sich neu aus. Die Berlinger & Co. AG (Temperatur-Überwachungssparte) wird im dritten Quartal 2024 formell an die amerikanische Sensitech Inc. (Carrier Global Corporation) verkauft. Weiterhin im Familienbesitz bleibt die seit mehreren Jahrzehnten marktführende Berlinger Special AG (Anti-Doping-Produkte). Beide Geschäftsbereiche werden weiterhin am heutigen Produktionsstandort in Ganterschwil, Kanton St. Gallen, ansässig sein.Strategische Neuausrichtung der Temperatur-Überwachungssparte (Berlinger & Co. AG)Im September 2023 hatte der Verwaltungsrat der Berlinger & Co. AG beschlossen, die Temperatur-Überwachungssparte strategisch neu zu positionieren. Berlinger & Co. AG entwickelte in den vergangenen drei Jahren eine der weltweit modernsten Plattformen für die Cold Chain Monitoring von Impfstoffen, Pharmaprodukten und Clinical Trials. Die unter dem Markennamen "Smart Systems" bekannte Plattform sowie die dazugehörenden Temperaturüberwachungsgeräte gehören zu den innovativsten Produkten in den entsprechenden Anwendungen.Diese global agierende Industrie verlangt nach weltweiter Präsenz und entsprechend flexiblen Lösungen in den jeweiligen Märkten. Die Eigentümerfamilie Berlinger-Schwyter will mit dem Verkauf des Temperatur-Überwachungsgeschäfts an die international marktführende Sensitech Inc. (Carrier Global Corporation) aus den USA, ein nachhaltiges Wachstum für ihre Eigenentwicklungen sicherstellen und die Dienstleistungen und Produkte weltweit positionieren.Übernahme der Berlinger & Co.AG im dritten Quartal 2024 geplantDie Verhandlungen zur Übernahme von Berlinger & Co. AG konnten im Juni 2024 erfolgreich abgeschlossen werden. Die formelle Übernahme der Geschäftseinheit Cold Chain Monitoring (Berlinger & Co. AG, mit den Tochterfirmen Antaris Solutions BV und Berlinger USA LLC) wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 vollzogen sein. Die in Beverly, Massachusetts (USA), ansässige Sensitech Inc. übernimmt die Berlinger & Co. AG, (Cold Chain Monitoring) mitsamt seinen rund 85 Mitarbeiter*innen.Anti-Doping-Geschäftseinheit bleibt weiterhin im Besitz der Eigentümerfamilie Berlinger-SchwyterDie seit Jahrzehnten führenden Anti-Doping-Produkte der Geschäftseinheit Berlinger Special AG bleiben auch weiterhin im Besitz der Eigentümerfamilie Berlinger-Schwyter. Berlinger Special AG produziert unter dem Markennamen "BEREG Kits" Anti-Doping-Kontrollbehälter für Mensch- und Tieranwendungen. Diese kommen weltweit an beinahe allen wichtigen Sportveranstaltungen und vorbereitenden Trainings zur Anwendung. Seit rund zehn Jahren werden an Grossanlässen und Trainings zunehmend auch Tiere auf Doping überprüft. Berlinger Special AG ist auch in diesem global wachsenden Segment führend.Nachhaltige GeschäftsplanungDie Verwaltungsräte der Berlinger Gesellschaften (Berlinger & Co. AG und Berlinger Special AG) stellen mit diesem wichtigen strategischen Schritt sicher, dass sich beide Gesellschaften, in unterschiedlich agierenden Geschäftsfeldern, erfolgreich und profitabel weiterentwickeln können. Mit den beiden Geschäftseinheiten ist die Schweizer Berlinger Group bereits heute zu über 90 Prozent im internationalen Marktumfeld tätig. Der Zugang zu den internationalen Märkten ist für eine nachhaltige Entwicklung aller Dienstleistungen der Berlinger Gruppe von entscheidender Bedeutung.Der Verkauf der Temperatur-Überwachungsfirma Berlinger & Co. AG an die U.S.-amerikanische Sensitech Inc. wurde vom Verwaltungsrat als ideale und zukunftssichernde Variante für die eigenen Innovationen beurteilt. Sensitech Inc. ist im Bereich von Temperatur-Überwachungssystemen weltweit führend. Die Einbettung der in der Schweiz und den Niederlanden entwickelten Systeme und Dienstleistungen in einen international agierenden Konzern (Carrier Global Corporation) ermöglicht die kontinuierliche Weiterentwicklung und eine globale Präsenz in den jeweiligen Märkten.Die formelle Übernahme der Berlinger & Co. AG (Temperatur-Überwachungssysteme) wird für das dritte Quartal 2024 erwartet. Der Vollzug der Transaktion wird öffentlich kommuniziert. Bezüglich Übernahmepreis wurde Stilschweigen vereinbart.Pressekontakt:Berlinger Groupc/o KMES Partner / Hans Klaus079 357 03 57klaus@kmespartner.comOriginal-Content von: Projekt IRIS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099222/100920628