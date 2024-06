Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Als gestern Abend die UEFA EURO 2024 eröffnet wurde, feierte Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, sein Engagement als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 und offizieller VAR-Bildschirmlieferant des Turniers mit dem Start seiner "Beyond Glory"-Wandbildkampagne.Damit Fans auf der ganzen Welt unvergessliche Momente bei der EURO 2024 erleben können, hat Hisense mit dem ULED Mini LED-Fernseher das audiovisuelle Spielerlebnis verbessert. Mit Game Mode Pro mit 144 Hz und KI-Sport-Modus liefert der Hisense U7N TV eine herausragende Bildqualität und Leistung und lässt die Zuschauer in die Action eintauchen.Dieses Engagement für kontinuierliche Innovation hat dazu geführt, dass Hisense von 2022 bis zum ersten Quartal 2024 den zweiten Platz bei TV-Lieferungen weltweit erzielte. Die 100-Zoll-Fernsehgeräte von Hisense waren im ersten Quartal 2024 weltweit die Nummer 1 und machten 56 % des weltweiten 100-Zoll-Marktes aus. Zwischen Januar und April 2024 gehörten die Hisense TV-Verkäufe zu den drei wichtigsten europäischen Märkten, darunter Deutschland, Italien und Großbritannien.Vor dem spannenden Eröffnungsspiel des Turniers gab Hisense den Startschuss für seine "Beyond Glory"-Wandbildkampagne und enthüllte seine Botschafter-Wandbilder mit den Hisense Global Campaign Ambassadors und den Torwartlegenden Iker Casillas und Manuel Neuer. Außerdem startete die Marke einen sozialen Wettbewerb mit einer Schnitzeljagd durch Wandmalereien vor Ort. Über QR-Codes können die Mini-Murals auch gescannt werden, um ein Video mit Momenten zu zeigen, in denen Torhüter und Verteidiger bei den EUROS über ihren Ruhm hinausgegangen sind.Turnierfans können auch die Roadshow "Hisense Beyond Glory Tour" besuchen, die durch die fünf Austragungsstädte der EURO 2024 führt. Dabei haben sie die Möglichkeit, ihre Torwartfähigkeiten bei einer Reihe von Schießübungen zu testen und gleichzeitig das aufregende Angebot an hochmodernen TV-Produkten und Haushaltsgeräten von Hisense kennenzulernen.Die Kampagne prägt zum dritten Mal die UEFA-Europameisterschaft, bei der Hisense als Partner auftritt, und bietet eine wichtige Gelegenheit, die Marke Hisense weiterhin mit Verbrauchern auf der ganzen Welt zu verbinden.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen und die Nummer 1 bei den 100-Zoll-Fernsehern -sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2439561/Hisense_Billboard.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-feiert-unvergleichliche-tv-erlebnisse-zum-auftakt-der-uefa-euro-2024-mit-der-beyond-glory-wandbildkampagne-302174325.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018895/100920627