Berlin (ots) -Die digitale Medienwelt steht vor einem bedeutenden Wandel. KiVVON, die innovative Plattform für journalistische Inhalte, verabschiedet sich vom traditionellen Abo-Modell und führt die Einmalzahlung für Content ein. Diese bahnbrechende Lösung wird den Bedürfnissen sowohl der Medienkonsumenten als auch der Content-Ersteller gerecht.In einer aktuellen Umfrage zeigte sich, dass 74% der Befragten nach dem Abschluss eines Abonnements es sofort wieder kündigen. Die Mehrheit der Teilnehmer bevorzugt stattdessen eine Paywall für Einmalzahlung (https://company.kivvon.com/einmalzahlung-fur-journalistische-inhalte/), um Flexibilität und Kostenkontrolle zu gewährleisten. Gründe dafür sind die Vermeidung von Abofallen und eine größere Unabhängigkeit von langfristigen Verpflichtungen.KiVVON bietet eine Vielzahl von Formaten - Videos, Podcasts, Slider und Texte. Ein Teaser weckt das Interesse der Nutzer, die dann durch eine einmalige Zahlung den vollen Zugang zu den Inhalten erhalten. Nutzer können auch ihr digitales Wallet aufladen, um mit einem Klick Inhalte freizuschalten.Diese neue Monetarisierungsstrategie ermöglicht es Journalisten und Content Creators, ihre hochwertigen und exklusiven Inhalte effektiv zu vermarkten. 80 % des Erlöses gehen direkt an die Publisher, was eine nachhaltige Einkommensquelle abseits von Werbeeinnahmen bietet.Mit der Einführung der Einmalzahlung geht KiVVON neue Wege, um den Journalismus und die Medienwelt zu transformieren. Dies schafft nicht nur bessere Verdienstmöglichkeiten für die Publisher, sondern bietet auch den Nutzern eine umfassende und attraktive Anlaufstelle für hochwertigen Content.Das Content Media Network (https://www.kivvon.com/de) KiVVON setzt sich für qualitativ hochwertigen und vertrauenswürdigen Journalismus ein, frei von Hate- und Fake-News. Die Plattform richtet sich an alle, von großen Medienhäusern über unabhängige Journalisten bis hin zu Content Creators, und bietet eine integrative und innovative Lösung für den Journalismus von morgen.KiVVON wurde 2021 von Coskun Tuna gegründet und hat sich als Pionier in der Medienbranche etabliert. KiVVON bietet neuen Medienakteuren eine Bühne für ihre Inhalte.