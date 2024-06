Vor kaum etwas haben Investoren mehr Angst als einer Blase am Aktienmarkt. Denn nach der Party kommt relativ schnell der Kater in Form eines massiven Crashes. Doch befinden wir uns vielleicht bereits in einer Spekulationsblase? Laut den Analysten der UBS sprechen bereits jetzt sechs von acht Indikatoren dafür. Nach den starken Anstiegen des Aktienmarktes trotz hoher Zinsen und mit Blick auf die Entwicklung breiter Indizes seit dem Jahr 2010 kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...