Neuer Meme-Coin explodiert auf 1,6 Mio $ in zwei Wochen: Schafft Base Dawgz 100x?

Mittlerweile hat Base Dawgz ($DAWGZ) nach einem beeindruckenden Start mit 200.000 US-Dollar am ersten Tag schon insgesamt 1,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der interoperable Token $DAWGZ erregt in der Kryptowelt erhebliches Aufsehen und positioniert sich als heißer Meme-Coin auf der Layer-2 Base. Die 1,6 Millionen US-Dollar in nur zwei Wochen sind ein Statement. Base Dawgz scheint gekommen, um zu bleiben.

Der aktuelle Preis für $DAWGZ liegt im Presale bei 0,00502 US-Dollar, wird jedoch in rund 12 Stunden das nächste Mal um 5 Prozent auf 0,005271 US-Dollar steigen. Mit den schnellen Preiserhöhungen können Früh-Anleger schon Buchgewinne aufbauen.

Ein wesentlicher Faktor für die wachsende Beliebtheit von Base Dawgz ist das Share-to-Earn-Protokoll. Dieses innovative Modell ermöglicht es den Unterstützern des Projekts, Belohnungen für das Erstellen und Teilen von Inhalten zu erhalten, die $DAWGZ promoten. Dies fördert nicht nur die Verbreitung des Projekts, sondern schafft auch eine engagierte Community. Geld verdienen dank viralem Engagement scheint verlockend.

Investoren werden ermutigt, jetzt in den Vorverkauf zu investieren, um von den günstigen Preisen zu profitieren und sich einen strategischen Vorteil zu sichern.

Immer wieder pumpen Projekte auf den DEX bei Base. Doch mitunter gibt es auch Scam, Rug Pulls und Insider-Verkäufe. Anders sieht es bei Base Dawgz aus. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl und die Fokussierung auf qualitativ hochwertige Projekte wie Base Dawgz, um Risiken zu minimieren und Chancen zu erhöhen.

Direkt zum Base Dawgz Presale

DAWGZ: Der nächste Hunde-Coin auf Base

Der Kryptomarkt hat eine bemerkenswerte Vorliebe für Meme-Coins mit Hundemotiven entwickelt. Beispiele wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Dogwifhat ($WIF) und Floki ($FLOKI) gehören zu den bekanntesten Vertretern. Diese vier Meme-Coins repräsentieren gemeinsam über 35 Milliarden US-Dollar der gesamten Marktkapitalisierung von 51 Milliarden US-Dollar für alle Meme-Coins. Hunde-Coins sind damit Zugpferd im unterhaltsamen Marktsegment.

Seit Jahresbeginn haben alle diese Meme-Coins übrigens eine positive Wertentwicklung verzeichnet. So ist $DOGE um 48 Prozent auf derzeit 0,1334 US-Dollar gestiegen, $SHIB notiert bei 0,00002002 US-Dollar, was einem Plus von 93 Prozent entspricht, $FLOKI hat einen Anstieg von über 400 Prozent verzeichnet.

Neben dem Hype um Hundemotive haben Meme-Coins im Jahr 2024 insgesamt einen starken Aufwärtstrend gezeigt. Der Erfolg dieser Coins beruht auf Faktoren wie Viralität und einer starken Community. Base Dawgz ($DAWGZ) nutzt diese Dynamik effektiv, wobei das ikonische Shiba Inu-Maskottchen maßgeblich zur Anziehungskraft und Popularität beiträgt.

Base Dawgz fördert eine engagierte Community durch das Share-to-Earn-Programm, das bald online gehen wird. Dieses innovative Feature ermöglicht es den Nutzern, durch das Teilen von Inhalten in sozialen Medien Punkte zu verdienen, die nach dem Vorverkauf gegen $DAWGZ-Token eingelöst werden können. Diese Strategie stärkt die Gemeinschaft und fördert die virale Verbreitung von Base Dawgz.

Die bisher gesammelten finanziellen Mittel unterstreichen das Vertrauen und die Unterstützung der Community. Ein entscheidender Faktor, der oft übersehen wird, ist die Heimat von Base Dawgz auf der Base-Chain, die zusätzliche Stabilität und Potenzial bietet. Denn das neue Wachstumsnarrativ dreht sich um Base. Erfahrungsgemäß sind es dann die Projekte im Dunstkreis, die sich stark entwickeln. Wenn eine Meme-Saison auf Base so richtig losgeht, dürfte auch Base Dawgz parabolisch gehen.

Starkes Wachstum bei L2 Base: Profitiert Base Dawgz?

Die Base-Chain, eine schnell wachsende Ethereum Layer-2-Lösung, wurde von der bekannten US-amerikanischen Krypto-Börse Coinbase ins Leben gerufen. Seit ihrer Gründung im August letzten Jahres verzeichnet die Base-Chain einen bemerkenswerten Anstieg aktiver Adressen. Laut Basescan hat die Anzahl der einzigartigen Adressen mittlerweile 80 Millionen erreicht. Das Wachstum ist intakt und dynamisch.

Die Popularität von Base beruht auf seinen niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionen. Zudem profitiert Base von der Benutzerbasis von Coinbase, die 98 Millionen Nutzer umfasst, was erhebliches Potenzial für die Nutzerakquise bietet. Eine starke Community unterstützt Base, darunter eine neue Gruppe von Meme-Coins mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar, angeführt von Brett ($BRETT) mit 1,5 Milliarden US-Dollar. Doch Meme-Coins auf Base haben im Vergleich zu anderen Chains noch viel Aufholpotenzial - zugleich wird auch immer wieder Kapital von etablierten Projekten zu neuen Coins umgeschichtet, was Base Dawgz noch attraktiver macht.

Base konkurriert direkt mit Solana um die Spitzenposition als bevorzugte Chain für Meme-Coins und nähert sich in Bezug auf den Total Value Locked (TVL) rasch an. Daten von DeFiLlama zeigen, dass das TVL von Base derzeit 1,64 Milliarden US-Dollar beträgt, im Vergleich zu 4,25 Milliarden US-Dollar bei Solana.

Direkt zum Base Dawgz Presale

Letzte Chance beim nächsten 100x Meme-Coin auf Base

Base Dawgz hat kürzlich eine steigende Aufmerksamkeit für das schnelle Fundraising erhalten, die von einigen hunderttausend Dollar auf Millionen anstieg. So wurde der Meme-Coin zuletzt auch schon bei Coincierge von Flo Pharrel gecovert.

Base Dawgz hat 20 % seiner 8,45 Milliarden Token, das entspricht 1,69 Milliarden Token, für den Vorverkauf vorgesehen. Zudem werden bald Staking-Funktionen eingeführt, die weitere 20 % des Gesamtangebots zuweisen werden. Der Smart-Contract von Base Dawgz wurde von Solid Proof vollständig geprüft und wies keine größeren Probleme auf.

Um am Vorverkauf teilzunehmen, müssen Interessierte die Website von Base Dawgz besuchen und ihr Wallet verbinden. Käufer können dann das gewünschte Netzwerk auswählen und zwischen Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC wählen. Der Kauf ist mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) und AVAX möglich. Dank Multichain-Feature geht alles schnell und flexibel vonstatten. Der Kauf von Base Dawgz nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Direkt zum Base Dawgz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.