DAX bleibt hinter US-Allzeithochs zurück: Bitcoin, Apple, Microsoft, Adobe & weitere Werte im Fokus

Wir stellten dazu die unterschiedlichen Herangehensweisen zwischen Daytradern und Swing-Tradern vor und verwiesen zudem auf die Schwäche im DAX, die völlig konträr zu den Kursnotierungen an der Wall Street lief. Hauptgrund war die politische Stimmung nach der Europawahl, die sich ebenfalls bei den Indizes aus Frankreich, Italien und Spanien zeigte. Für den DAX kam speziell der Gegenwind aus der Autoindustrie hinzu, die mit Strafzöllen in Richtung China und aus China zurück für Unmut und Verunsicherung sorgen könnte. Es bleibt jedoch abzuwarten, welche Maßnahmen tatsächlich ergriffen werden und wie diese wirken.

Der Wochenstart war im DAX von einer technischen Gegenreaktion geprägt, die den Index wieder über 18.000 Punkten stabilisierte und zunächst an die 18.150 als Widerstandslevel vom Freitagnachmittag führte. Dort scheint sich im Verlauf des Videos wieder Schwäche und die Neigung zum Rücklauf an die Wochenschlusskurse um 18.000 Punkte abzuzeichnen.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir ausführlich ein und präsentierten dabei auch die starken Reaktionen auf Quartalszahlen. Mit dieser Erwartungshaltung vor Augen notierte Broadcom bereits vor der Bilanzveröffentlichung auf einem Allzeithoch und baute dieses dann sprunghaft aus. Starke Zahlen und ein deutlich positiver Ausblick ließen das Unternehmen nun auf über 700 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung anwachsen und machten die Aktie zum Wochengewinner im Nasdaq. Dem stand eine Adobe nur leicht nach. Auch hier war der Ausblick sehr positiv, der vor allem durch Preissteigerungen in den vielfältigen Kreativ-Produkten erfolgte. Das Thema KI ist hier fast überall integriert und damit auf dem neuesten Stand. Damit könnte die Durststrecke in der Aktienkursentwicklung von diesem Jahr ein Ende gefunden haben.

