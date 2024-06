Starke Performance und anstehende Jahreshauptversammlung

Investing.com berichtet, dass US-Aktien-Futures gemischte Signale zeigen, während Anleger gespannt auf weitere wichtige Wirtschaftsdaten und Reden von Mitgliedern der US-Notenbank warten. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei der Softwarehersteller Autodesk (NASDAQ:ADSK), dessen Aktie um 5,2% stieg, nachdem der aktivistische Investor Starboard Value bekannt gab, einen Anteil von etwa 500 Millionen Dollar erworben zu haben. Die jährliche Versammlung von Autodesk steht bevor, wobei keine Vorschläge oder Direktorennominierungen vor Ablauf der Frist am 23. März eingereichert wurden. Autodesk ist zuversichtlich in seine Strategie und berichtete über einen starken Start ins Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatzwachstum von 13% gegenüber dem Vorjahr bei konstanter Währung, was durch eine robuste Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen angetrieben [...]

Hier weiterlesen