Das TechCo Toolkit transformiert OSS durch Automatisierung der Bereitstellung von Diensten, Verbesserung der betrieblichen Transparenz und genauere Inventarisierung der Netzwerk-Ressourcen

Prodapt, das größte und am schnellsten wachsende Spezialunternehmen für die Connectedness-Branche, gab jetzt die Markteinführung von TechCo Toolkit bekannt, einer Lösung, die in ServiceNow integriert ist und Kommunikationsdienstleister (CSPs) dabei hilft, die Aktivierung von Diensten zu beschleunigen, wichtige Arbeitsabläufe zu automatisieren und KI für die Transformation von Betriebsabläufen zu nutzen.

Ältere OSS-Systeme (Operational Support Systems) mit isolierten Prozessen und herstellerübergreifenden Umgebungen verlangsamen die Telekommunikationsnetze, was zu Verzögerungen beim Umsatz und einer geringen Kundenzufriedenheit führt. Das Toolkit beschleunigt die betriebliche Flexibilität durch die Automatisierung und Verkürzung des Service-Lebenszyklus, die raschere Bereitstellung, die Verbesserung der betrieblichen Transparenz und die genauere Inventarisierung der Netzwerkressourcen.

Das Toolkit beinhaltet die proprietären Netzwerk-Beschleuniger NeMA (Network Management Abstraction), NeSA (Network Service Assurance) und NeDR (Network Discovery Reconciliation) von Prodapt, die eine Transformation der Service-Orchestrierung, der Service-Assurance-Funktionen und des Netzwerkbetriebs ermöglichen. Durch die nahtlose Integration mit den Open-APIs von TM Forum ermöglicht es eine effiziente Fehlerbehebung und -diagnose, so dass Störungen schneller behoben werden können, und nutzt KI zur Vorhersage von und zum Schutz vor künftigen Betriebsunterbrechungen. Im Vergleich zu bestehenden Netzwerk-Beschleuniger-Lösungen bietet das Toolkit eine Verkürzung der Bereitstellungs- und Integrationszyklen um 40 durch die vorgefertigte Netzwerk-Connector-Bibliothek von Prodapt. So können die Vorteile eines transformierten OSS-Stacks schneller an die Kunden weitergegeben werden.

"Partnerschaften sind am erfolgreichsten, wenn wir unsere einzigartigen Fähigkeiten und Fachkenntnisse nutzen und eine klare Vorstellung von dem Problem entwickeln, das wir zu lösen versuchen", sagteSenior Vice President of Global Partnerships bei ServiceNow. "Das TechCo Toolkit von Prodapt erweitert unsere Reichweite deutlich über das hinaus, was wir allein erreichen können, und spiegelt das Erbe und die Ziele der Now Platform wider. Ich freue mich sehr auf die weiteren Innovationen, die wir gemeinsam erreichen werden, um Unternehmen im Zeitalter der digitalen Wirtschaft zum Erfolg zu verhelfen."

Rajiv Papneja, CTO von Prodapt, sagte: "Die CSPs stehen weltweit unter dem Druck, neue Telekommunikationsdienste schnell auf den Markt zu bringen und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Der sichere Weg dorthin führt über die Optimierung der Geschäftslogik, die Rationalisierung von OSS-Anwendungen und die Vereinfachung des Telekommunikations-OSS-Stacks durch KI und Automatisierung. Das Netzwerk-OSS hat schon jetzt einen digitalen Netzwerk-Zwilling hervorgebracht, mit dem die Betreiber ihre Netzwerke besser kontrollieren, Bereitstellungszeiten verkürzen und Reparaturen beschleunigen können. Das TechCo Toolkit wird eine entscheidende Komponente für diese zukunftsweisenden Entwicklungen bei der Bereitstellung intelligenter Netze sein."

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur in der Connectedness-Branche. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Prodapt ist ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen auf allen Ebenen der Connectedness-Vertikale. Wir entwerfen, konfigurieren und betreiben Lösungen für die digitale Landschaft, die Netzwerkinfrastruktur und den Geschäftsbetrieb und schaffen Erlebnisse, die ihre Kunden begeistern.

Prodapt unterstützt Kommunikationsdienstleister dabei, ihre Netzwerkflexibilität durch eine proprietäre Serie von Beschleunigern zu erhöhen, darunter:

NeMA (Network Management Abstraction) dient als zentralisierte Schnittstelle für die Netzwerkkonfiguration und -verwaltung.?

NeSA (Network Service Assurance) ermöglicht eine einheitliche Datenvermittlungsplattform zur Erfassung von Netzwerkalarmen, Ereignissen und Performance-Counter-Daten von Netzwerkmanagern oder -elementen.?

NeDR (Network Discovery Reconciliation) ermittelt den aktuellen Zustand des Netzwerks und gleicht die erfassten Daten mit den aktuellen Daten der OSS-Inventarisierungsplattform ab.

Unsere Kunden vernetzen heute 1,1 Milliarden Menschen und 5,4 Milliarden Geräte miteinander und zählen zu den größten Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen der Welt. Zu den Geschäftspartnern von Prodapt gehören Google, Amazon, Verizon, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, Claro, Lumen, Windstream, Rogers, Telus, KPN, Virgin Media, British Telecom, Deutsche Telekom, Adtran, Samsung und viele mehr.

Als Unternehmen mit der Auszeichnung "Great Place To Work Certified" beschäftigt Prodapt über 6.000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. Prodapt gehört zu dem 130 Jahre alten Mischkonzern The Jhaver Group, der über 30.000 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten weltweit beschäftigt.

