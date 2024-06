Cognite Atlas AI ermöglicht die Low-Code-Entwicklung von KI-Agenten, die die Genauigkeit von industrieller KI erhöhen, die Effizienz steigern und den Geschäftserfolg fördern

Cognite, die weltweit anerkannte Autorität im Bereich Daten und KI für die Industrie, kündigte heute Cognite Atlas AI an, eine industrielle Agenten-Workbench, die die Industrial DataOps-Plattform von Cognite, Cognite Data Fusion® erweitert. Dieses strategische Angebot ist ein Höhepunkt der umfassenden Industrial DataOps und innovativen generativen KI-Fähigkeiten von Cognite. Der Low-Code-Industrial-Agent-Builder von Cognite Atlas AI ermöglicht es Industrieunternehmen, generative KI zu nutzen, um komplexere Vorgänge mit größerer Genauigkeit auszuführen, einschließlich Workflow-Automatisierung und Entscheidungsunterstützung, und so die Effizienz zu steigern, was sich auf das Geschäft in zweistelliger Millionenhöhe auswirken kann.

Cognite Atlas AI enables low-code development of AI agents that increase the accuracy of industrial AI, accelerate efficiencies, and drive business impact (Graphic: Cognite)

Cognite Atlas AI bietet domänenspezifische Einblicke und automatisiert komplexe, branchenrelevante Aufgaben. Es reduziert die kognitive Belastung von Prozessingenieuren, Außendienstmitarbeitern, Wartungsteams und anderen Datenkonsumenten und optimiert und automatisiert Geschäftsprozesse, die die Effizienz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Genauigkeit verbessern.

Cognite Atlas AI basiert auf einer einzigartigen Kombination aus branchenspezifischen KI-Produkten, spezialisiertem Branchenwissen und generativer KI-Expertise und bietet alles, was Unternehmen mit hohem Anlagenbestand benötigen, um industrielle Agenten auf der Grundlage ihrer privaten Daten zu orchestrieren:

Eine Bibliothek mit vorgefertigten industriellen Agenten sowie einen Low-Code-Agent Builder

Einen semantischen industriellen Wissensgraph mit kontextabhängiger Generierung (CAG)

Auf den industriellen Anwendungsfall zugeschnittene autoLLM-Funktionen zur Ermittlung des besten großen Sprachmodells, kleinen Sprachmodells oder benutzerdefinierten Sprachmodells für jeden beliebigen industriellen Agenten

Einfache Bereitstellung von Industrieagenten in Cognite Data Fusion®, Microsoft Copilot, eigenen Anwendungen oder anderen Anwendungen von Drittanbietern

"Wir sehen eine Verlagerung von einer einzelnen Kategorie von Modellen zu einem Portfolio von Modellen, bei dem die Kunden die Möglichkeit haben, Entscheidungen über die besten Modelle für ihre spezifischen Szenarien zu treffen", sagte Darryl Willis, Corporate Vice President Energy and Resources Industry bei Microsoft. "Cognite Atlas AI bringt Context Augmented Generation in den Microsoft Azure OpenAI Service ein, und gemeinsam verschieben wir die Grenzen dessen, was Sprachmodelle für Industrieunternehmen leisten können."

"Wir sind begeistert, bereits jetzt mit Kunden an den bahnbrechenden Fähigkeiten von Cognite Atlas AI zu arbeiten", sagt Geir Engdahl, Chief Product Officer und Mitbegründer von Cognite. "Unser Ziel ist es, in den nächsten 90 Tagen mit allen bestehenden Kunden von Cognite Data Fusion zusammenzuarbeiten, um durch unsere innovativen KI-Lösungen einen noch nie dagewesenen Mehrwert zu schaffen. Auf der Cognite-Anwenderkonferenz IMPACT, die im Oktober in Houston stattfindet, freuen wir uns darauf, zu sehen, wie diese Kunden ihre bahnbrechenden KI-Strategien und die transformative Wirkung, die sie erzielen, präsentieren."

