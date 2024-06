Metas KI-Paket Meta AI wird vorerst nicht in Europa verfügbar sein. Der US-Konzern entschied sich wegen der strengen Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union (EU) dagegen. So wie alle großen Tech-Konzerne arbeitet auch Meta an Neuerungen und Weiterentwicklungen im KI-Bereich. Apple etwa hat erst jüngst sein Apple-Intelligence-Paket vorgestellt.AnzeigeAnzeige Meta zeigt sich "enttäuscht" Bei Meta heißt das Paket Meta AI - doch europäische Nutzer:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...